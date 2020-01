Par Ouï-dire : Façons de voir : Hyperrealism à La Boverie / CIVA Architects at play sur Auvio

Jusqu’au 3 mai 2020, l’expo Ceci n’est pas un corps permet aux visiteurs de La Boverie, à Liège, de découvrir les œuvres des artistes majeurs du courant hyperréaliste né dans les années 1970 : Duane Hanson, Paul Mc Carty, Ron Muek, Patricia Paccinini, Kazuhiro Tsuji, Berlinde DeBruyckere… parmi tant d’autres. Focus sur Fabien Mérelle, artiste français à l'univers onirique, décalé, parfois humoristique. L’exposition Architects at play, au CIVA, à Bruxelles, constitue l’aboutissement d’une recherche sur le jeu et l’imaginaire, les expériences construites et les récits mythologiques. Pour des lieux lieu enfant admis. Jusqu’au 9 février 2020. Réalisation : Christine Van Acker Mixage, traduction, musiques : Thierry Van Roy