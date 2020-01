Par Ouï-dire : Le Trio en mi bémol, d'Eric Rohmer sur Auvio

Avec la pièce Trio en mi bémol, Eric Rohmer, disparu il y a tout juste 10 ans, s’essayait avec brio au théâtre. C’est l’histoire de Paul et Adèle. Une histoire simple de deux personnes qui se ratent, se retrouvent pour mieux se perdre. La musique seule, une certaine musique semble les rassembler, les transporter dans une passion commune. Là où le langage échoue, la musique pourra-t-elle les guérir ?

La pièce avait été créée au Rideau de Bruxelles, dans une mise en scène de Michel de Warzée, avec Anne Coesens et Bernard Cogniaux. Une réalisation d'Alain Hannart, Jean-Michel Masquelier et Jean-Louis Jacques