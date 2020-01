Par Ouï-dire : Port-au-Prince, chercher la vie sur Auvio

Dix ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a tué plus de 200 000 personnes, la ville de Port-au-Prince se reconstruit lentement. Non pas physiquement, car il faudrait pour cela un Etat fonctionnel et un secteur de la construction performant. Mais mentalement, car les Haïtiens doivent trouver les ressources pour survivre dans un pays détruit et ruiné, où l'insécurité règne et où l'agriculture de subsistance est chaque jour grignotée par l'ouverture du marché aux produits américains. Dans ce contexte social marqué par les émeutes chroniques, la culture populaire et ses racines vaudoues - art de la récupération, peintures murales, luttes "Pinge", processions Rara... - sont un lieu refuge pour les Port-au-Princiens. Un documentaire de Benjamin Bibas et Sébastien Godret, mise en son Sébastien Lecordier. Photo : Sébastien Godret