Par Ouï-dire : Façons de voir - Roger Ballen et Ronny Delrue / La Berle sur Auvio

Une visite de l'exposition Roger Ballen – The theatre of the Ballenesque à la Centrale for contemporary art (Bruxelles), jusqu'au 14 mars, ainsi que des expositions Correspondances de Ronny Delrue à la Centrale et au SMAK (Gand), jusqu'au 19 janvier. The theatre of the Ballenesque propose une immersion dans l'univers singulier de Roger Ballen et rassemble des photographies, des vidéos et des installations – avec des éléments chinés aux puces de la place du Jeu de Balle. Les expositions Correspondances de l’artiste belge Ronny Delrue – peintre, dessinateur et sculpteur – présentent un dialogue entre ses œuvres et celles d'artistes de différents pays. Nous parlons ensuite d’architecture avec le portrait de La Berle, une maison rurale multiservice située à Berloz en Province de Liège imaginée par les architectes Georges-Eric Lantair, Damien Henri et Bertrand Evrats et inaugurée l'été dernier. La Berle a remporté le Grand Prix d’Architecture de Wallonie 2019 dans la catégorie "Bâtiment public à usage collectif". Réalisation : Fabrice Kada Photo : Roger Ballen - Five hands