Par Ouï-dire : Comment tu me parles ? sur Auvio

Depuis janvier 2017, Adeline Debatisse participe à une Grande Aventure, un projet artistique expérimental dans six établissements médico-sociaux du Var, accueillant des personnes en situation de handicap. Des enfants, mais des adultes aussi. La petite équipe esquisse des trajectoires entre ces lieux pour tenter de voir ce qui les relie, ce qui attache, plutôt que ce qui éloigne. Depuis un an, Adeline Debatisse a rencontré des centaines de personnes dans «leurs milieux protégés». Celles qui y vivent mais aussi celles qui y travaillent. ‘Comment tu me parles ?’ en est le résultat sonore.