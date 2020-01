Par Ouï-dire : Albert Camus, un portrait en archives sur Auvio

Albert Camus nous quittait le 4 janvier 1960 il y a soixante ans.L’'écrivain mourait dans un accident de la route. ». 1960-2020 : rarement un écrivain aura eu une vie posthume aussi riche. C'est qu'il continue de nous parler. On le lit plus que jamais. Ses succès de librairie ne faiblissent pas Pourtant on a beaucoup tenté de discréditer Camus ; il s'agissait pour le réseau Sartre de lui refuser le statut de philosophe Camus, l'ami, s'éloignant de Sartre devenait tout à coup négligeable. L'écrivain est touché. L'attribution du prix Nobel de littérature en 1957, loin d'être un moment de joie, ne fait que raviver les rancoeurs. Sartre, à l'annonce de la proclamation, aurait dit : « C'est bien fait ! » Le critique des Temps modernes Bernard Frank n'y va pas de main morte : « C'est le style d'un timide, d'un homme du peuple qui, les gants à la main, le chapeau encore sur la tête, entre pour la première fois dans un salon. Les autres invités se détournent, ils savent à qui ils ont affaire. Quand Camus pense, il met son beau style. Les résultats ne sont pas très bons. » Un nouveau regard sur Camus va s'installer avec la chute du mur de Berlin et, partant, l'écroulement de l'idéologie communiste. Sa clairvoyance, sa mesure sont alors reconnues. Aujourd'hui, on ne peut lire ou voir une représentation des Justes sans songer aux problématiques posées par le terrorisme contemporain. Dans le superbe volume « Quarto » qui rassemble dix-sept textes de Camus, Raphaël Enthoven, explique bien ce que nous ressentons en compagnie de l'écrivain: Il écrit : « À ceux qui cherchent un sens à la vie, Camus répond qu'on ne sort pas du ciel qui nous contient. À ceux qui se désolent de l'absurde, Camus raconte que le monde est beau et que cela suffit à remplir le coeur d'un homme. À ceux qui souhaitent la tyrannie parce que l'Homme n'est pas à la hauteur du bien qu'on lui veut, Camus dit qu'il faut aimer les hommes avant les idées. Aux partisans de la haine, il décrit la gratitude. (...) Albert Camus soigne le désespoir par le sentiment qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. » En 2009, il fut sérieusement envisagé par le président Sarkozy de le faire entrer au Panthéon. Ses enfants, Catherine et Jean, ont décliné l'offre, préférant le laisser là où il repose, au cimetière de Lourmarin, dans le Vaucluse qui lui renvoyait des parfums de son pays natal : l’Algérie.Un portrait en archives recomposé par Jeanne Garbasi