Par Ouï-dire : Façons de voir: Evelyn Axell et Traumnovelle sur Auvio

« J’ai envie de produire librement des images traduisant la passion sous toutes ses formes et simultanément si brillantes qu’elles aiguisent l’appétit des masses » Evelyne Axell. Façons de Voir vous emmène, en première partie d’émission, à la découverte de l’univers pop érotique d’Evelyne Axell à qui le Delta de Namur consacre une exposition jusqu’au 26 janvier 2020. Une artiste peintre qu’un tragique accident de voiture arrache brutalement à sa carrière prometteuse en 1972 et que l’Histoire avait quelque peu oubliée… Claudine Laroche - comédienne et amie d’Evelyne Axell -, Isabelle de Longrée - curatrice de l’exposition au Delta - et Ulsoff Claas - restaurateur de ses œuvres-, nous parlent du parcours atypique de cette femme artiste et de la puissance de son œuvre féministe au cœur de l’effervescence des années 60… Dans un second temps, Façons de Voir emprunte les chemins de l’architecture à la rencontre de Léone Drapeaud qui nous parle du collectif Traumnovelle ; un trio de jeunes architectes militants qui s’emparent des outils de l’architecture et de la fiction pour questionner notre monde contemporain et réfléchir à celui de demain qui, lui, reste à bâtir… Réalisation : Fanny Lacrosse Avec le soutien du service des Arts plastiques et du service Architecture de la FWB