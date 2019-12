Par Ouï-dire : L'ALBA de Mélanie De Biasio sur Auvio

Mélanie De Biasio chante, danse, et joue de la flûte traversière aussi, parfois. Sa musique envoûte, enivre, et emmène loin celle ou celui qui l’écoute. Dans un voyage intérieur, mais loin. Il y a quelques années, cette artiste nomade s’est posée dans sa ville natale, Charleroi, pour y acheter une grande maison, l’ancien consulat d’Italie. Son rêve: y créer un lieu d’échange, où les artistes peuvent venir se ressourcer, pour reprendre souffle et élan. Un lieu qui sera, car il est encore en chantier, synonyme d’échanges et de partages, de création et de rêves. Son nom : l’Alba. En latin, ça veut dire Aube. C’est plutôt bien trouvé. On visite ce chantier des possibles avec son architecte poétesse, Mélanie De Biasio. Une proposition de Jean-Marc Panis