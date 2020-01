Par Ouï-dire : La réponse de la baleine à bosse sur Auvio

Une enquête sonore très émouvante tournée en pleine saison baleinière à la Réunion, par Aline Pénitot. Elle a découvert des analogies sonores stupéfiantes entre les baleines à bosse et le basson. De sorte que ni le bioacousticien Olivier Adam, ni Sophie Bernado, bassoniste, ni elle-même ne savent dire quand on l'entend, s’il s’agit d'un chant de baleine ou de basson. A La Réunion, elle a enregistré chaque situation, chaque sortie, chaque chant, chaque souffle de baleine et surtout chaque réponse aux stimulations sonores. Car, oui, il y a eu réponse. Et cette enquête sonore va le montrer.