Par Ouï-dire : Le demi grand coeur de Michel Berger sur Auvio

Un grand coup de foudre à la base du crâne, des biches dans une forêt qui ont changé sa vie, le son du vent dans les tuyaux, Jeanne d'Arc sur le bûcher, les patates comme des Dieux, les pingouins enfin libres, Ilsa la louve des S.S., une baleine avec son baleineau, Jurassic Parc et surtout la musique, encore la musique... Un portrait mystique, musical et sensible de l’organiste Michel Berger, organiste à la Sainte-Trinité à Bruxelles . Une réalisation d'Olivier Chevillon et Christophe Rault