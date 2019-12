Par Ouï-dire : Radio des Mille Collines, par Providence Rwayitare sur Auvio

Vingt cinq ans après le génocide des Tutsi au Rwanda, la Radio Télévision Libre des Mille Collines, la RTLM, a souvent été commentée, analysée et on a beaucoup écrit sur son rôle dans la préparation et l’exécution du génocide. L’intention de Providence Rwayitare est de dresser un aperçu de la radio qui tuait et de sa méthode. Par ses émissions, cette radio a constitué un élément déterminant de l’histoire qui a conduit au génocide : un changement de paradigme qui a transformé idéologiquement le conflit entre le FPR et le gouvernement rwandais, ainsi que le processus de paix lancé par les accords d’Arusha, en un conflit ethnique dans lequel tous les Tutsi constituaient une menace pour la majorité Hutu et devaient être éliminés du petit au grand. Providence Rwayitare nous livre une création radiophonique mêlant narration, archives, reconstitution des émissions de la RTLM, interviews, témoignages et musique.

