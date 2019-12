Par Ouï-dire : Doodle m'a tuer de David Christoffel sur Auvio

DOODLE M’A TUER Doodle est un outil en ligne pour fixer la date d'un événement en recueillant les disponibilités des différents participants. Certains répondent vite et sincèrement. D'autres font preuve de stratégie et attendent les premiers votes avant de se positionner. Tout en voulant simplifier la vie de tout le monde, Doodle est surtout révélateur de l'hyper-complexité du fonctionnement des entreprises au top de la modernité. Conçu comme un documentaire, "Doodle m'a tuer" bascule dans la fiction pour mieux dévoiler les affres de la vie multi-chronométrée. Avec : Félix Geoffroy, docteur en biologie de l'évolution de l'Université de Montpellier Charlotte Hubert, sociologue de l'évitement professionnel Aurélien Hastard, chargé de développement des potentiels cachés Astawabi Dembele, référente Doodle Victorien Uvenard, coordinateur de la stratégie 300% Myriam Ziouche, responsable transition à Shanghai Maël Guesdon, co-fondateur de la contre-culture psychique Un documentaire & une fiction, conçus et réalisés par David Christoffel Une production du LABO, David Collin.