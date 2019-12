Par Ouï-dire : Julien Gracq, un portrait en archives sur Auvio

Que deviennent les maisons d’écrivains après leur disparition ? Julien Gracq a quitté ce monde à l’âge vénérable de 97 ans et sa maison en Sologne est devenue une résidence d’écrivains que Christine van Acker a visitée. Elle nous donne des échos de cette visite ce vendredi et a suscité notre envie de revenir à l’auteur qui, en cette période de prix littéraires, a refusé le prix Goncourt en 1951 pour Le rivage des syrtes. Portrait forcément lacunaire d’un homme discret, professeur de géographie qui s’appelait Louis Poirier…. Avec Christophe Van Rossom poète et essayiste belge, Bernhilde Boie auteure d’une thèse sur Julien Gracq, et Les voix de Bernard Pivot, Jean-louis Jacques, Charles Plisnier Et Julien Gracq Un portrait tissé d’archives de la Sonuma et de l’Ina par Jeanne Garbasi