Par Ouï-dire : Le festival Ear You Are à Bruxelles sur Auvio

L’atelier de création sonore et radiophonique, l’acsr, nous concocte un nouveau festival ‘Ear you are’, qui se tiendra du jeudi 4 au dimanche 8 décembre à Bruxelles (au Cinéma Nova / à la Maison Européenne des Auteurs et Autrices / au Théâtre de La montagne magique / au Théâtre Poème 2 / à L’Hectolitre ). En broadcast, en podcast, sur scène, ... la création radio foisonne, résonne, fédère, récolte. Un festival éclectique mais qui met l’accent sur la radio pour la jeunesse et l’enfance avec le collectif L’écoute Buissonnière, sur la fiction live avec Fractales Frangines et sur les installations sonores avec Félix Blum, notamment…. En invités et pour nous parler du foisonnement du festival : Carmelo Iannuzo, administrateur de l’acsr, Chloé Despax et Zoé Tabourdiot, réalisatrices et productrices.