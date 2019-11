Par Ouï-dire : Il faut sauver la friche Josaphat sur Auvio

Sur la friche Josaphat à Schaerbeek plane un oiseau de mauvais augure : un PAD, un plan d’aménagement directeur y prévoit la construction massive de quelques 1600 logements…Or cette friche de 25 hectares, fermée au public, est le nid d’une biodiversité rare : à la fois pour les libellules, les oiseaux, les abeilles sauvages, les plantes…Deux riverains et naturalistes amateurs, Bernard Pasau et Benoît De Boeck, ainsi que René Marie Lafontaine (biologiste, il travaille à l’Institut Royal des Sciences Naturelles) nous font visiter le lieu, acquis en 2006 par la SAU (société d’aménagement urbain). Une enquête publique est actuellement en cours et se clôture le 2 décembre à minuit ; une pétition (stop béton sur change.org ) est également ouverte pour marquer son opposition au projet.