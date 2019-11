Par Ouï-dire : Rencontre avec Luis Sepulveda par Paola Stévenne sur Auvio

Son premier roman, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, a été traduit en trente-cinq langues et adapté au grand écran en 2001, il lui a apporté d’emblée une renommée internationale. Luis Sepulveda, un des auteurs chiliens les plus importants, était de passage à Bruxelles et Paola Stévenne l’a rencontré. Son œuvre, marquée par l'engagement politique et écologiste ainsi que par la répression des dictatures des années 1970, mêle le goût du voyage et son intérêt pour les peuples premiers. troisième volet d'un tryptique consacré au Chili par Paola Stévenne