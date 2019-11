Par Ouï-dire : Chili: V comme Variations de Paola Stévene sur Auvio

C’est un ticket de métro qui a enflammé le Chili. La hausse de son prix le 18 octobre dernier et depuis la contestation sociale ne faiblit pas. Des pensions de retraite réduites, des coûts de santé et d’éducation élevés, des scandales de corruption au sein de l’armée et de la police et des mesures visant à intimider les étudiants contestataires, tels sont les ingrédients de la grave crise sociale qui secoue le Chili. Paola Stevenne est chilienne pour moitié et son cœur est chilien. L’occasion d’écouter, à travers trois de ses réalisations, sa vision poétique et engagée pour et sur le chili. Dans V comme variations, c’est le quasi hymne du Chilien El pueblo Unido composée par Sergio Ortega qu’elle questionne notamment avec Frédéric Rzewski qui en signait des variations au piano. Premier épisode