Par Ouï-dire : L'autre peine sur Auvio

Quand on pense à la prison, on voit les barreaux et les cellules, le détenu qui y vit l'enfermement avec son corps. Si les familles de détenus vivent dehors, elles n'en sont pas moins touchées elles-aussi par la peine, à différents niveaux de leur vie. En les suivant dans leur quotidien, Charlotte Rouault a souhaité mettre des voix, des mots, des sons sur ce que la prison implique, change, dérègle jusque dans l'intimité des gens libres, au sein même de notre société. Une co-production du Labo, David Collin / Faidos Sonore / Gulliver