Par Ouï-dire : Jean-Paul Dubois sur Auvio

Jean-Paul Dubois, prix Goncourt de cette année pour « Tous Les hommes n’habitent pas le monde de la même façon »( L’Olivier) . L’occasion de récouter Jean-Paul Dubois dans nos archives ; il est avant tout le propriétaire de son temps. En dehors de cela, il vit sa vie car pour lui, l’écriture consiste d’abord à apprendre à vivre. L’occasion de faire un peu de route à l’envers et de remonter comme les saumons vers la source de son écriture avec « La succession », publié en 2016 , « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi » en 1999, » Je pense à autre chose » en 1997. L’usage du temps chez lui est le thème qui rassemble les vies avec le moins d’encombrement possible. Un montage d’archives réalisé par Jeanne Garbasi-Kranich avec des archives de la Sonuma pour tout savoir ou presque sur le dernier Goncourt .