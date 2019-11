Par Ouï-dire : L'Esperanto, une langue porteuse d'espoir sur Auvio

Un dieu punissant les hommes de leur arrogance à vouloir tous parler la même langue, c’est ce que raconte le mythe de la Tour de Babel dans la Genèse. Loin de vouloir défier le pouvoir divin, un médecin polonais, Ludwik Zamenhof, créa pourtant au XIXème siècle une langue universelle, dans le but de rapprocher les peuples et faciliter la communication à travers le monde. Plus de 130 ans plus tard, cette langue construite, dont les locuteurs portent encore les valeurs humanistes et internationalistes de son créateur, est toujours bien vivante. Une réalisation d'helena Verrier