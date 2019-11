Par Ouï-dire : À Marchin, l'art de la bouche et l'art du visible sur Auvio

L’art de la bouche : Arabelle Meirlaen est une figure emblématique dans notre paysage épicurien wallon. Lady Chef, étoilée et maman de deux petites filles, elle envisage sa cuisine avec intuition et bon sens, souvent artistique, avec passion pour son jardin-potager et une cuisine, subtilement labellisée "santé". L’art du visible : Au Centre Culturel de Marchin, jusqu’au 24 novembre, Sylvie Canonne expose sous le titre 'Charmes' dessin-gravure-peinture. Deux démarches féminines particulières qui, à leur manière, perçoivent l’univers du sensible… Par Thierry Genicot