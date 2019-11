Eric Loze revient sur la Question royale en 1950, qui suit le retour de Léopold III. La brouille définitive entre Léopold III et son frère Charles les séparera jusqu'à leur mort.Retour sur une histoire passionnelle à l'échelle humaine et historique. Avec notamment les voix de Jean Füst et Frédéric Dussenne. Une proposition d'Eric Loze, une réalisation de Pascale Tison