Par Ouï-dire : Les enfants du mur sur Auvio

Un ex-prisonnier de la Stasi, un homme qui a creusé un tunnel par amour, un ex-membre de la scène punk clandestine de la RDA, une enfant post-rideau de fer : autant de personnages singuliers et attachants qui témoignent d’un Berlin aux mémoires plurielles. A quoi ressemblait la vie en RDA? Existe-t-il toujours un mur invisible dans les esprits? Cette série documentaire réalisée par Mathilde Babo et Zoé Rossion nous embarque dans un voyage à plusieurs voix où passé et présent se répondent.