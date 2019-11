Du 3 au 24 novembre, plus de 200 artistes exposent dans plus de 80 fermes, granges, maisons, jardins et autres lieux essentiellement privés et ouverts pour la circonstance. 150 acteurs, choristes et musiciens présentent Peter Pan, dans la magnifique église romane de Tourinnes-la-Grosse, dont on fêtera le millénaire en 2020. Tour d'horizon par Thierry Genicot