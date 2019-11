Par Ouï-dire : De terre, de pierres, de poussières... 2. Au cimetière comme à la ville sur Auvio

Au cimetière du Dieweg, avec Brigitte Vermaelen, fondatrice des ACIDUS, les amis du cimetière du Dieweg à Uccle, sans qui ce lieu d’une exceptionnelle valeur patrimoniale et naturelle aurait été détruit et loti dès le début des années 90. Avec Philippe Pierret, nous explorerons plus particulièrement la partie juive du cimetière. Nous abordons la querelle des cimetières, qui opposa catholiques et libéraux dans la seconde moitié du 19e siècle, ainsi que l’histoire du rabbin Elie Aristide Astruc et du combat qu’il mena secrètement, avec le soutien du bourgmestre Defré, pour accueillir les sépultures juives à Uccle. Conception, prise de son et mise en onde : Gregor Beck Avec le soutien du FACR Une production Across Stikos asbl