Par Ouï-dire : Algérie Chouhadda par Narimane Baba Aissa sur Auvio

C’est l’histoire d’un chassé-croisé entre une franco-algérienne Narimane Baba Aissa et le soulèvement en Algérie. Elle commence en janvier 2019, dans la rue sur la place des Martyrs à Alger, à l’écoute des histoires personnelles et sociales des algérois. L’écho de leurs témoignages résonnent dans sa tête lorsque, rentrée à Paris, elle vit à distance le soulèvement populaire dans son pays. Aujourd’hui, le 1er novembre, les Algériens commémorent le début de la Révolution (1 novembre 1954). L’événement, principalement marqué par des cérémonies de recueillement et des expositions autour de la guerre d’Algérie, se veut beaucoup plus sobre que la fête de l’indépendance qui a lieu le 5 juillet. Mais à quoi peut-on s’attendre pour ce premier novembre particulier ?