Par Ouï-dire : Lux Aeterna - Gabriel Ringlet sur Auvio

Gabriel Ringlet, auteur du très beau livre Vous me coucherez nu sur la terre nue (Albin Michel), nous parle de l’accompagnement des mourants. À partir de témoignages bouleversants, dont certains lui sont parvenus après le succès de son livre Ceci est ton corps, l’écrivain et théologien prend le parti de l’infinie douceur pour offrir un viatique qui trouve sens pour chacun. Il témoigne également de son expérience dans un centre de soins palliatifs et donne alors toute sa place à l’écoute et au rituel pour les personnes qui en font la demande. Gabriel Ringlet aborde la question de l'euthanasie d'une façon très novatrice. Réalisation Pascale Tison