Par Ouï-dire : Memento Mons au BAM sur Auvio

Le BAM se transforme cet automne en un vaste cabinet de curiosités. BeCraft et le Pôle muséal de la Ville de Mons ont invité le duo d’artistes Sofie Lachaert et Luc D’hanis : pièces historiques, arts plastiques et arts appliqués coexistent pour parler la même langue, celle du memento mori, en juxtaposant des oeuvres des collections historiques montoises, de la collection P.O.C. de Galila Barzilaï-Hollander et des artistes membres de BeCraft. Une émission de Thierry Genicot