Par Ouï-dire : Charles, Le prince oublié, troisième partie, la fin de la guerre sur Auvio

Le temps n'arrange rien, et la guerre encore moins, dans la relation entre Léopold 3 et son frère Charles. A la fin de la guerre, le roi ignore que son frère est devenu régent; les retrouvailles entre les deux frères et la délégation gouvernementale qui accompagne Charles se passent mal. Nous sommes en Autriche, la question royale est en train de se nouer... Une série documentée écrite par Eric Loze, réalisée par Pascale Tison avec les voix de Jean Fürst et Frédéric Dussenne dans les rôles de Léopold 3 et Charles Avec le soutien de la Sonuma