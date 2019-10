Par Ouï-dire : Quelque chose en nous du romantisme - 4.S’élever vers la lumière sur Auvio

La quête d’absolu mène les Romantiques vers une lumière qu’ils trouvent en eux-mêmes et dans le monde. Novalis décrit une fleur bleue à l’éclat sans pareil poussant non loin d’une vasque d’or. Victor Hugo parle d’un grand mur représentant l’évolution de l’humanité dans La Légende des siècles. Tous deux cherchent la lumière de l’homme. Aujourd’hui, un philosophe et une grimpeuse de montagne interrogent ces visions vieilles de deux siècles, qui demeurent encore des utopies. Une série d'Elise Andrieu, pour LSD La Série documentaire, de France Culture