Par Ouï-dire : De terre, de pierres et de poussières - 1.Une garantie d'éternité sur Auvio

Une visite aux cimetières d’Anderlecht et de Laeken en compagnie de Tim Jansens, de l’association Epitaaph, et de Barbara Pecheur, architecte-restauratrice de monuments et sites, qui s’est chargée de la restauration des galeries funéraires de Laeken. Ils évoquent l’Histoire et les histoires liées à ce champ de repos historique de l’aristocratie catholique belge. Conception, prise de son et mise en onde : Gregor Beck