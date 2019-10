Par Ouï-dire : Florilège de fictions et de pièces courtes sur Auvio

C’est un bouquet, un florilège de fictions et de pièces courtes et poétiques que l’on vous offre ce soir. Benoît Bories a réalisé des compositions sur des textes de Fadoua Souleymane, poétesse syrienne, avec la voix et la guitare de Alima Hamel, chanteuse et comédienne. Une réalisation de Benoît Bories et Aurélien Caillaux. En alternance avec ces courtes pièce sonores, le résultat d’un atelier d’écriture que j’ai animé au musée L à Louvain la Neuve grâce à l’asbl Lettre en voix. Et enfin pour terminer cette émission en fragments, une pièce de Jennifer Cousin ‘On écoute la radio et parfois on l’entend’, une expérience Empreinte de l’acsr. Un jeu d’écoute gigogne qui essaie de saisir ce moment où une rencontre peut avoir lieu.