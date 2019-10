Par Ouï-dire : Quelque chose en nous du romantisme, 3. Fuir le réel sur Auvio

Quitter le réel pour le voyage, le rêve, la folie et la mort. Gérard de Nerval écrit Aurélia ou le Rêve et la Vie avant de se donner la mort en 1855. Par cet ouvrage, il accomplit l’un des desseins du Romantisme : plonger entièrement dans sa propre subjectivité. On croise aussi Hector Berlioz, Franz Schubert ou Gustave Courbet. Tourmentés, en quête de vérité, tous fuient le réel parce qu’il ne répond plus à leur idéal, dans ce XIXe siècle qui découvre l’efficacité de la société industrielle. Une série d'Elise Andrieu, pour LSD La Série documentaire, de France Culture