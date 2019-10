Par Ouï-dire : Quelque chose en nous du romantisme, Deuxième épisode sur Auvio

Emily Brönte explore tout un spectre de sentiments. Le Romantisme se propage dans toute l’Europe, l’Angleterre en est l’un des berceaux. Les hauts de Hurlevent, paru en 1847, est un choc à sa sortie : la violence y côtoie le plus grand amour et chaque personnage du roman, perçu dans sa complexité, permet au lecteur d’en ressentir les expériences extrêmes. Aujourd’hui, le vent résonne toujours dans la lande du Yorkshire et parvient jusqu’aux oreilles d’une classe d’étudiants en France. Avec, au Musée Brontë d’Haworth : Ann Dinsdale, conservatrice du Musée ; Sue Newby, responsable de l’enseignement ; Lauren Livesey, agente du développement public Avec, à l’Université de la Sorbonne : Martine Lavaud, enseignante en littérature ; les élèves Maud, Alexis, Léa, Lucas, Alice, Bertrand, Caroline, Camille, Anaïs, Lorenza, Allison, et l’amoureux Jéremy. Traduction : Marie Lagerwall Lectures: Pierre-Marie Baudoin Une proposition d'Elise Andrieu, pour la série LSD sur France-Culture