Par Ouï-dire : Le prince oublié, premier épisode sur Auvio

Le prince oublié, premier épisode Une série documentée écrite par Eric Loze, commentée par Eric Loze, Pascale Tison et Fabienne Pasau. réalisation: Adrien Pinet Charles le Régent et le Roi Léopold III, une longue histoire d’amour-haine entre ces deux frères. De l’enfance jusqu’à leur mort, ils entretiendront des relations complexes faites de jalousie, de déceptions et d’amertume. Eric Loze a enquêté et raconte le roman familial de ces deux hommes unis par le sang mais séparés par l’Histoire. Charles et Léopold, héritiers de la dynastie belge, connaîtront des destins tragiques. Marqués à vie par la figure autoritaire de leur père Albert Ier et par l’attitude ambigüe de leur mère la Reine Elisabeth, ils ne parviendront jamais à exister l’un à côté de l’autre. Des comédiens pour lire les lettres, les archives de l'époque et le récit d'Eric Loze questionné par Pascale Tison et Fabienne Pasau: un saut dans l'histoire intime et collective. Une série en 5 épisodes diffusée les mardis dans « Par ouï-dire »