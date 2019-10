Par Ouï-dire : Le prince oublié, deuxième épisode sur Auvio

Charles le Régent et le Roi Léopold III, une longue histoire d’amour-haine entre ces deux frères. De l’enfance jusqu’à leur mort, ils entretiendront des relations complexes faites de jalousie, de déceptions et d’amertume. La mort d'Albert marque les deux frères mais Charles, le timide, sera humilié encore une fois lors du décès de son père. Echange cinglant de lettres lues par Frédéric Dussenne et Jean Fürst. Une série documentée écrite par Eric Loze, commentée par Eric Loze, Pascale Tison et Camille Dupon-Lahitte Réalisation: Adrien Pinet