Par Ouï-dire : Architecture : la réouverture du Musée du Folklore de Mouscron sur Auvio

Cet ambitieux projet de rénovation et d'extension porte sur le "Musée de la vie transfrontalière", qui revient sur l'histoire de cette région ancrée entre Wallonie picarde et département du Nord. Thierry Genicot a rencontré les acteurs de cette métamorphose, qui a par ailleurs été récompensée du Prix Ianchelevici pour l'intégration d'oeuvres d'art : Thierry Decuyper (architecte, V+), Hervé Bouttet (designer scénographe, agence Projectiles), Simon Boudvin (artiste), Véronique Van de Voorde (conservatrice) et Pierre Henrion (Prix Ianchelevici). Crédit photo : Maxime Delvaux