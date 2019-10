Ecrire oui mais pourquoi et pour qui? Lors de notre balade en forêt à Lambermont, Christine Van Acker nous fait partager sa méditation: ses rires, ses révoltes, ses textes qu'elle nous lit dans son jardin. De "La bête à bon dos" à "Je vous regarde partir", elle allie humour et conscience dans un travail précieux et jouissif pour le lecteur.