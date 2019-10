Par Ouï-dire : Le petit prince par jean-Louis Trintignant réalisation: Roger Simons, première partie sur Auvio

C’était une nuit, du moins c’est ce qui se raconte. Jean-Louis Trintignant était d’accord de lire intégralement le petit prince de Saint Exupéry pour Roger simons ; nous sommes en 1978. C’est un petit prince indépassable, vivant, éternel, vibrant comme l’éclair qui va l’emporter . Roger Simons aussi a disparu . Dans un éclair on l’espère. L’occasion de récouter la voix de Jean-Louis Trintignant, cet accent grave et intime, sans démonstration pour un petit prince exigeant en deux soirs, ce mardi et mardi prochain.