Par Ouï-dire : Roger Simons, un grand homme de radio sur Auvio

Roger Simons était une des grandes voix de la radio. Il vient de s’éteindre. Thierry Genicot avait recueilli ses souvenirs de radio et assistait à ses funérailles ce vendredi 20 septembre. Comédien de formation, au conservatoire de Liège, auteur, Roger Simons aimait la rencontre et nous la transmettre avec passion. Les Feux de la Rampe c’était lui ; il a aussi prêté sa voix à des fictions, en a réalisé plusieurs, avec des tournages comme au cinéma, en grand, en décor naturel. On se souviendra de son Waterloo aux innombrables figurants sonores mais surtout de son indémodable Petit Prince enregistré en une nuit avec Jean-Louis Trintignant. On se souviendra de sa bienveillance, de sa joie, de sa plume, de son enthousiasme… tout cela qui fit son talent.

Avec les témoignages de Mijanou Loosen et Philippe Simons.