Par Ouï-dire : L'envol de l'école, 2e partie sur Auvio

L’envol de l’école est le carnet de bord sonore d’une démarche à l’ambition folle : réinventer l’école. Imaginez une école qui afficherait en grande lettres sur sa façade la phrase “Apprendre pour être libre”; une école qui repenserait entièrement l’organisation traditionnelle des cours pour leur donner plus de sens et transmettre aux élèves le désir d’apprendre; une école où les décisions seraient prises collégialement par les élèves et les profs, une école dont l’objectif serait d’inclure tout le monde, et plus particulièrement les élèves plus précaires. Pendant sept ans, le projet de cette école a été rêvé, pensé, imaginé par un groupe de passionnés de pédagogie, “les pédagonautes”. Avec la Commune de Saint-Gilles, ils ont fait de ce rêve une réalité. Le 1er septembre 2017, cette école a pris son envol sous le nom de “Lycée Intégral Roger Lallemand”. Une série en 3 parties, par Guillaume Istace