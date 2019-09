Par Ouï-dire : Coup de coeur et coup de projo sur les travaux des étudiants de l’Insas et de l’IAD sur Auvio

Guillaume Ardiaco retourne dans son collège un an plus tard et se remémore sa fuite en avant. Lily Delépine rencontre une comédienne qui travaille ses textes dans une église. Clara François, quant à elle, est dans un quartier de Rennes et investit un studio de rappeurs ouvert à tous les âges…. Mehdi Pierret, avec L'impact, explore les résonances intimes d'un accident.