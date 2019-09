Par Ouï-dire : Prise d'otages à Tilff sur Auvio

En septembre 1989, il y a 30 ans, la prise d'otages à Tilff près de Liège, mobilise les médias et l'opinion publique toute une semaine. Un an plus tard, le document sonore restituant l'essentiel des conversations téléphoniques entre le "flic" et le "gangster" gagne le Prix Paul Gilson, et se voit attribuer une mention spéciale au Prix Italia. Car toutes les conversations entre Philippe Delaire et le comissaire Léonard ont été enregistrées par les autorités. C'est ce qu'André François récupère pour un document qui marque l'histoire de la radio.