Thierry Genicot nous donne des échos de deux expositions de peinture et vidéo, par des artistes par ailleurs complices… A Molenbeek, à 'La Vallée', espace de travail, de rencontre et de partage pour les créateurs, jusqu’au 22 septembre : Stephan Balleux pour 'La poussière des Météores'. Au Botanique, à Bruxelles, jusqu’au 3 novembre : Emmanuel Van Der Auwera et 'The sky is on fire'.