Par ouï-dire - Libération de Bruxelles : 75eme Anniversaire - 10/09/2019

75 ans après la libération de Bruxelles, des voix, des récits et des traces sonores nous rappellent cette période de délivrance et de résilience. Avec des archives qui nous emmènent de l'enceinte politique, avec Hubert Pierlot, alors Premier Ministre, à l'éloquence de Théo Fleischmann, directeur de l'INR, et aux témoignages des civils et des soldats qui ont vécu l'événement. Une réalisation de Vassili Schemann.