Par Ouï-dire - Architecture : Inventaires #3 2016-2019 - 06/09/2019

Pour le mensuel de l'architecture du mois de septembre, Thierry Genicot a rencontré les commissaires de la prochaine publication et exposition triennale dédiée à la création architecturale en Wallonie et à Bruxelles, Inventaires-3 2016-2019, qui sortira au printemps 2020. Gilles Debrun (architecte et enseignant) et Pauline de La Boulaye (historienne et commissaire d’exposition) nous livrent les enjeux de ce travail sur le terrain, à l'occasion de la visite de projets en Hainaut, en particulier au Centre ADEPS de Péronnes (AgwA architectes).