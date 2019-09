Par Ouï-dire - Le pique-nique d'oeuvres, au Art et Marges Musée - 05/09/2019

Nous vivons un temps de lisières. Entre l’animal et l’humain, l’arbre et la rivière, la plume et la peau, le béton et le vert, où trouver notre chemin ? Comment affronter l'avenir quand s’effondrent les milieux fragiles ? Réponse avec les artistes de la collection du Art et Marges Musée qui déploieront leur pique-nique d’œuvres dans la clairière de l’été. Le « pique-nique d’œuvres » est orchestré par Caroline Lamarche, écrivain, (« Nous sommes à la lisière », Gallimard, Goncourt de la nouvelle 2019), commissaire d'exposition pour l'occasion. Une émission de Thierry Genicot