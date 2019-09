Par Ouï-dire - Emile Lansman: trente ans d'éditions! Première partie - 04/09/2019

Une soirée anniversaire pour les trente ans des éditions Lansman . Emile Lansman était avec nous au Festival au Carré à Mons le premier juillet avec Céline Debecq, Jerôme Nayer et Pierre Quiriny. Emile Lansman ou la preuve par un seul homme que l'on peut changer le paysage d'un pan de la culture, celle de l'édition théâtrale francophone quand on a décidé que l'on serait un peu Don Quichotte.. A noter aussi: Céline Delbecq avec Cinglée sera au Rideau de Bruxelles le 26 octobre prochain et son texte sera bientôt publié chez Lansman! Quant à Jérôme Nayer, il sera au Varia à Bruxelles dans Le Roman d'Antoine Doinel du 24 septembre au 12 octobre. On retrouve cette joyeuse bande mercredi prochain.