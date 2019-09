Par Ouï-dire - La réponse de la baleine à bosse - 02/09/2019

Où nous entrons en dialogue musical avec les baleines à bosse. Ce documentaire est le fruit d’un projet art-science qu'Aline Pénitot mène depuis 2012 avec le bioacousticien Olivier Adam et le CNRS. Elle a en effet découvert des analogies sonores stupéfiantes entre les baleines à bosse et le basson. À partir de là, elle a développé une interface sous-marine d’échanges sonores humain-baleine. A la Réunion, elle a enregistré chaque situation, chaque sortie, chaque chant, chaque souffle de baleine et surtout chaque réponse aux stimulations sonores. Car, oui, il y a eu réponse. Et cette enquête sonore va le montrer.