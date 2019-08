Au Grand-Hornu, au CID, visite en compagnie de Marie Pok et de Chris Maplon du 'Design de l’air'. À Tournai, 'Les Inattendues' avec Serge Hustache. Petit aperçu d’ARTOUR avec Jean-Pierre Denève à Soignies, et au Centre Daily-Bul and c°, Plonk et Replonk tue le temps à La Louvière… Une émission de Thierry Genicot